Telecom Italia signe un crû 2025 remarqué

Une agence TIM (nom commercial de Telecom Italia) à Milan. (crédit : Adobe Stock)

(AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce mercredi. Ayant été le principal actionnaire de TIM avec une 23,75% du capital, Vivendi avait annoncé en mars dernier, dix ans après son entrée, avoir cédé l'essentiel de sa participation auprès de Poste Italiane.

Désormais, le groupe détenu par Vincent Bolloré conserve une participation résiduelle de 2,51 % des actions ordinaires et des droits de vote de l'opérateur de télécoms italien, et 1,80 % de son capital.

La part de Poste Italiane dans TIM est passée de 24,8 % à 27,3 % des actions ordinaires, soit 19,6 % du capital total.

Au premier semestre, Telecom Italia a généré un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros, en hausse de 2,7 % sur un an. Dans le détail, le marché domestique a connu une légère croissance de 1,6 %, à 4,5 milliards d'euros, tandis que l'activité au Brésil a augmenté de 4,8 %, à 2,1 milliards d'euros. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le groupe a réduit ses pertes sur un an : 132 millions d'euros, contre 646 millions d'euros au premier semestre 2024. L'Ebitda au 30 juin s'établit à 2 milliards d'euros, contre 2,60 milliards d'euros, avec une marge de 30,3 %, contre 39% l'an dernier.

Sur ce semestre, l'Ebit ressort à 529 millions d'euros, comparé à 1,02 milliard d'euros, avec une marge de 8%, contre 15,2 % un an auparavant.

Côté perspectives, TIM anticipe une accélération significative de sa croissance sur la seconde partie de l'année, et a confirmé l'ensemble de ses prévisions annuelles.

La société dévoilera ses résultats préliminaires pour l'année 2025 ainsi qu'une mise à jour de son plan industriel le 24 février 2026.