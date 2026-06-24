Telecom Italia porte plainte contre FiberCop, société soutenue par KKR, au sujet des tarifs d'accès au réseau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de FiberCop aux paragraphes 5 et 11, et des précisions sur les tarifs aux paragraphes 6 à 10 et 12) par Elvira Pollina

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a déposé uneplainte auprès d'un tribunal de Milan contre les nouveaux tarifs du réseau fixe fixés par FiberCop, société soutenue par KKR qui a racheté le réseau de télécommunications de TIM en 2024, ont indiqué deux sources. Le litige porte sur les conditions régissant l’accès de TIM aux actifs du réseau fixe qu’elle a cédés à un consortium dirigé par KKR dans le cadre d’une restructuration plus large visant à réduire la dette de TIM de 14 milliards d’euros.

La plainte a été déposée dans le cadre d’une procédure accélérée, la première audience étant prévue début juillet, ont indiqué à Reuters deux personnes proches du dossier sous couvert d’anonymat, car l’affaire n’est pas publique.

Une troisième source a indiqué que le nouveau barème tarifaire entraînait chaque année des dizaines de millions d’euros de coûts supplémentaires pour TIM, qui doit désormais payer pour utiliser le réseau dont elle était autrefois propriétaire.

TIM n’a pas souhaité faire de commentaire. FiberCop a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’elle déposerait sa défense dans les délais fixés par le tribunal, affirmant que sa conduite était tout à fait appropriée et que l’action de TIM était sans fondement.

FiberCop, qui exploite le principal réseau de télécommunications fixe italien, est détenue à 37,5 % par la société d’investissement américaine KKR, le Trésor italien détenant quant à lui une participation de 16 %.

VENTE DU RÉSEAU

Dans le cadre de la cession du réseau prévue pour 2024, TIM et FiberCop ont signé un contrat à long terme régissant l’accès de TIM aux actifs de téléphonie fixe de FiberCop, en vertu duquel TIM achète de la capacité pour la revendre aux clients finaux, moyennant des paiements annuels d’environ 2 milliards d’euros.

Dans sa plainte, TIM a demandé au tribunal d’obliger FiberCop à respecter le barème tarifaire fixé dans l’accord, ont indiqué ces sources, sans donner plus de détails.

FiberCop a révisé son cadre tarifaire après que l’AGCOM, l’autorité italienne de régulation des télécommunications, l’a classée, dans une résolution du 16 mars, comme opérateur exclusivement de gros et lui a imposé des obligations réglementaires allégées.

La décision de l’AGCOM supprime les anciens contrôles tarifaires axés sur les coûts dans la majeure partie de l’Italie, en les remplaçant par une évaluation équitable et raisonnable des prix, ce qui confère à FiberCop une plus grande flexibilité dans la fixation de ses tarifs.

FiberCop a déclaré que le recours judiciaire de TIM ne suspendait pas la révision tarifaire en cours menée par l’AGCOM et n’imposait pas non plus de conditions tarifaires, celles-ci relevant de la compétence de l’autorité.

La nouvelle tarification devrait entrer en vigueur le 16 septembre 2026, à l’issue d’une période de transition de six mois, les prix réglementés actuels restant en vigueur jusqu’à cette date.