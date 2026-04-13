Telecom Italia choisit Goldman Sachs et Evercore pour examiner l'offre de Poste

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(Réécriture des paragraphes 1 et 2 avec la déclaration de l'entreprise)

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a nommé Goldman Sachs et Evercore comme conseillers pour l'assister dans l'examen de l'offre en numéraire et en actions du conglomérat Poste Italiane PST.MI , soutenu par l'Etat, visant à privatiser le groupe de téléphonie, a déclaré la société lundi, confirmant un rapport antérieur de Reuters.

Dans un communiqué, Telecom Italia a déclaré avoir choisi les cabinets d'avocats Bonelli Erede et Gatti Pavesi Bianchi Ludovici pour examiner l'offre de Poste Italiane.

Deux sources ont déclaré à Reuters plus tôt dans la journée que l'entreprise avait choisi Goldman Sachs et Evercore comme conseillers pour l'offre de 10,8 milliards d'euros de Poste le mois dernier pour privatiser TIM et créer un champion numérique national, en renforçant le contrôle de l'État sur les actifs qui traitent les données critiques des ménages et des entreprises.

L'opération donnerait à Poste le contrôle du réseau de centres de données de TIM et de son unité de cybersécurité Telsy, élargissant ainsi le rôle de Poste dans les services numériquesdestinés aux consommateurs, aux grandes entreprises et aux organismes publics.

Le conseil d'administration de TIM s'est réuni lundi pour nommer des conseillers chargés d'évaluer si l'offre de Poste reflète de manière adéquate la valeur de l'entreprise, ont indiqué les personnes.

Poste, qui offre des services logistiques, financiers, de paiement, à large bande et d'assurance, a prévu des bénéfices annuels de 700 millions d'euros à la suite du regroupement.

Elle est le principal investisseur de TIM, avec 27 % de son capital social ordinaire. Cette participation devrait chuter à près de 20 % après que TIM aura converti certaines actions spéciales en circulation en actions ordinaires en mai.

Le conglomérat financier a acquis cette participation l'année dernière, en achetant la majeure partie de sa participation au groupe français Vivendi VIV.PA .