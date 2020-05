Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telecom Italia a reçu une offre sur INWIT d'un consortium mené par Ardian Reuters • 19/05/2020 à 14:33









TELECOM ITALIA A REÇU UNE OFFRE SUR INWIT D'UN CONSORTIUM MENÉ PAR ARDIAN MILAN (Reuters) - Telecom Italia (TIM) a annoncé mardi avoir reçu une offre d'un consortium emmené par la société d'investissement française Ardian pour prendre une part minoritaire dans sa filiale de tours télécoms INWIT qu'il partage avec Vodafone. Telecom Italia a ajouté qu'il continuerait d'exercer le contrôle de sa filiale avec Vodafone. TIM et Vodafone ont conclu en juillet un accord pour fusionner leurs 22.000 tours télécoms en Italie et déployer ensemble la technologie mobile de cinquième génération (5G) dans la péninsule. Des sources avaient indiqué en février que le consortium emmené par Ardian était en pole position pour racheter une participation de 25% dans INWIT, premier groupe italien de tours télécoms. Le groupe français de médias et de divertissement Vivendi détient une participation de 24% dans le capital de TIM. (Bureau de Milan, version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL -9.18% VIVENDI Euronext Paris +0.59% VODAFONE GROUP LSE +0.82%