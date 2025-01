Tele2: plan de rentabilité, 15% des effectifs réduits information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Tele2 signe l'une des plus fortes progressions de l'indice STOXX Europe 600 mercredi après avoir dévoilé, à l'occasion de la publication de ses résultats de 4ème trimestre, un plan destiné à améliorer sa rentabilité.



L'opérateur télécoms suédois explique que cette 'profonde transformation' - qui vise à lui permettre de devenir 'plus rapide et plus agile' - va se traduire par une réduction de 15% de ses effectifs au cours des 12 mois à venir.



Sachant que le groupe employait 4485 personnes à la fin 2023, cela représenterait l'équivalent de plus de 600 suppressions de postes.



Sur le 4ème trimestre, son chiffre d'affaires a signé une croissance organique de 1% à 7,8 milliards de couronnes suédoises, tandis que son résultat opérationnel courant après loyers (EBITDAaL), une mesure clé du secteur, a progressé de 1% à 2,7 milliards.



Dans son communiqué, Tele2 indique par ailleurs avoir réalisé ses objectifs annuels pour 2024 avec une croissance organique de son EBITDAaL qui a atteint 2%.



Pour 2025, l'opérateur scandinave dit viser une accélération de la croissance organique de son EBITDAaL, attendue entre 5% et 10%, ce qui lui valait de progresser de 7% en Bourse ce mercredi.





