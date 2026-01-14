 Aller au contenu principal
Télé et streaming: les contenus du groupe M6 disponibles sur Prime Video
information fournie par Boursorama avec AFP 14/01/2026 à 11:36

Les chaînes du groupe M6 et les contenus de sa plateforme de streaming M6+ sont diffusés depuis mercredi sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon, en vertu d'un accord annoncé par les deux entreprises.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le groupe public France Télévisions avait conclu un partenariat similaire avec Prime Video en juillet, qui avait pris effet immédiatement.

En juin, TF1 avait été le premier groupe audiovisuel français, et même mondial, à signer ce type d'accord de distribution avec un géant du streaming, Netflix. Il doit prendre effet à l'été 2026.

Pour les chaînes, ces partenariats permettent de toucher un public plus large et rajeuni. Côté géants du streaming, c'est un moyen de renforcer leur ancrage local.

En vertu de l'accord annoncé mercredi, dont le montant n'a pas été divulgué, les abonnés de Prime Video en France peuvent accéder aux "chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande", ainsi qu'aux "contenus exclusifs" de la plateforme M6+, ont indiqué dans un communiqué le groupe M6 et Prime Video.

Cela représente "plus de 30.000 heures de contenus". Parmi eux figurent les programmes phares de M6, comme l'émission de téléréalité "L'amour est dans le pré", le magazine "Zone interdite" ou, cet été, le Mondial de foot, dont le groupe a les droits pour la France.

Ce partenariat "illustre notre volonté de bâtir un écosystème streaming adapté aux nouveaux usages dans un contexte de consommation fragmentée", a déclaré dans le communiqué le président du directoire du groupe M6, David Larramendy.

"En touchant des publics complémentaires, nous renforçons (...) la visibilité de nos marques", a-t-il expliqué. En outre, ce partenariat "consolide (...) la couverture de notre offre publicitaire", a souligné le patron de M6.

"L'ajout du catalogue M6+ à notre service est une étape importante dans notre objectif de devenir la première destination de divertissement pour nos clients", a pour sa part estimé Elisabetta Carruba, directrice de Prime Video Channels Europe.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a lancé en France son service de vidéo à la demande en 2016.

La souscription à Amazon Prime, qui permet des livraisons gratuites et accélérées des produits commandés sur Amazon ainsi que l'accès à des films et séries en streaming, s'élève à 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. Le service compte 200 millions d'abonnés dans le monde.

    PRIME VIDEOC'est pas terrible beaucoup de films sont en langues originale donc pas de FRANÇAISEn outre souvent il n'y a pas de sous titres.Ensuite on essaye de vous fourguer un tas de films qui ne sont pas gratuits et faut faire gaffe un clic et hop vous êtes débités.Je trouve la plateforme très agressive.Si vous arrêtez un film au milieu c'est dur de le retrouver si vous n'avez pas noté le film..

