Telamon propose une offre d’investissement immobilier diversifiée

(AOF) - Telamon, promoteur, investisseur et asset manager indépendant, lance Telamon Borea, une SCPI diversifiée conçue pour offrir aux investisseurs une performance stable et durable grâce à une exposition à plusieurs classes d’actifs en France et en Europe. Avec un taux de distribution prévisionnel de 6,25 % par an, Telamon Borea s’appuie sur l’expertise immobilière de Telamon.

Telamon Borea est une SCPI diversifiée à capital variable structurée autour de quatre grandes thématiques d'investissement qui correspondent aux métiers d'origine de Telamon. La logistique, les parcs d'activités et les bâtiments industriels sont des produits de spécialistes au cœur de la stratégie d'investissement initiale. L'hôtellerie est une classe d'actifs très résiliente. L'immobilier de bureau est un secteur pour lequel il peut exister de réelles opportunités à saisir. Enfin, l'immobilier commercial complète cette approche pour offrir une diversification optimale.

Véhicule paneuropéen, Telamon Borea réalisera au moins 50% de ses investissements hors de France, en ciblant principalement des actifs situés en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie, dans une optique de diversification de portefeuille susceptible d'engendrer un supplément de performance pour les souscripteurs. Son exposition au risque de change sera limitée à 25%.

La SCPI Telamon Borea sera distribuée via les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), permettant aux investisseurs d'accéder à ce véhicule dans un cadre sécurisé et optimisé.