Teladoc Health en hausse après un chiffre d'affaires préliminaire du T3 supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de la société de télésanté Teladoc Health TDOC.N augmentent de 3 % à 8,86 $ avant le marché * * Le groupe a annoncé jeudi en fin de journée que le chiffre d'affaires préliminaire du troisième trimestre s'élevait à 626,4 millions de dollars, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes (625,9 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** TDOC a également annoncé que Mala Murthy quittera son poste de directrice financière et qu'un remplacement est en cours

** À la dernière clôture, l'action TDOC était en baisse de 5,4 % depuis le début de l'année