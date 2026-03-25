Téhéran brocarde Trump, pas d'accalmie dans le ciel du Moyen-Orient

Téhéran tourne en dérision un Donald Trump accusé de "négocier avec lui-même" tandis que se poursuivent mercredi les échanges de missiles entre Israël et l'Iran en cette quatrième semaine de conflit armé au Moyen-Orient.

Si aucune discussion formelle ne semble avoir été amorcée, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que le Pakistan avait transmis à l'Iran une proposition américaine et que le lieu des hypothétiques discussions qui pourraient en découler restait à déterminer.

Une source au fait du dossier a confirmé mardi à Reuters qu'un plan en 15 points avait été transmis à l'Iran. Selon la chaîne israélienne Channel 12, le plan américain comprendrait un cessez-le-feu d'un mois et passerait en revue d'autres sujets tels que le démantèlement du programme nucléaire iranien et la fin du soutien de Téhéran à des groupes armés de la région.

Parallèlement, deux sources ont indiqué à Reuters que le Pentagone préparait l'envoi de milliers de soldats supplémentaires dans le Golfe pour offrir à Donald Trump davantage d'options en vue d'une hypothétique offensive terrestre.

"LUTTE INTÉRIEURE"

"Votre lutte intérieure en est-elle arrivée au point où vous négociez avec vous-mêmes ?", s'est interrogé Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne.

"Nous ne pourrons jamais nous entendre avec des gens comme vous. Comme nous l'avons toujours répété, aucun d'entre nous ne peut conclure d'accord avec vous. Ni maintenant, ni jamais."

Les dirigeants iraniens martèlent qu'il n'est pas question d'engager la moindre discussion avec les Etats-Unis, soulignant que ces derniers les ont attaqués à deux reprises alors que des canaux de négociations étaient ouverts entre les deux pays.

Si le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a bien proposé mardi d'accueillir des discussions entre les deux pays, aucun dialogue n'a été ouvert, confirmait mercredi, Reza Amiri Moghadam, l'ambassadeur d'Iran à Islamabad, ajoutant toutefois que "des pays amis cherchent à créer les conditions d’un dialogue entre Téhéran et Washington, que nous espérons fructueux pour mettre fin à cette guerre imposée".

"MAUVAISE EXPÉRIENCE"

Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, rappelait mardi dans India Today que l'Iran avait eu "une très mauvaise expérience avec la diplomatie américaine".

Quatre semaines après le début d'un conflit qui a déjà fait des milliers de morts, provoqué le plus grave choc énergétique de l'Histoire récente et relancé les pressions inflationnistes, les échanges de frappes entre l'Iran et Israël se poursuivaient mercredi.

L'armée israélienne a annoncé sur Telegram avoir lancé une vague de frappes visant des infrastructures à Téhéran. Elle a ensuite précisé que son armée de l'air avait touché deux sites de production de missiles de croisière dans la capitale iranienne.

L'agence iranienne semi-officielle SNN a rapporté que les frappes avaient touché un quartier résidentiel.

En Israël, les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti ce mercredi et la population a été invitée à rejoindre les abris.

Le Koweït et l'Arabie saoudite ont quant à eux dit avoir intercepté de nouveaux drones, sans préciser leur origine.

Donald Trump assurait mardi à des journalistes que les États-Unis étaient en "négociations" avec "les bonnes personnes" en Iran pour mettre fin à la guerre, ajoutant que les Iraniens souhaitaient "très fortement" parvenir à un accord.

Les marchés ont réagi mercredi à des informations selon lesquelles Washington chercherait un cessez-le-feu d'un mois après avoir transmis son plan en 15 points à l'Iran, faisant monter les actions et baisser les prix du pétrole, dans l'espoir d'une reprise des exportations d'hydrocarbures du golfe Persique.

(Bureaux de Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)