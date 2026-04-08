Téhéran accuse Washington de violer un cessez-le-feu à peine conclu
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 21:17
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a accusé les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu conclu récemment, moins de 24 heures après son entrée en vigueur. Dans un message publié en ligne, il a évoqué une "méfiance historique" envers Washington, estimant que ce type de comportement s'inscrivait dans une continuité. Il a dénoncé plusieurs infractions présumées aux engagements pris dans le cadre de l'accord.
Selon les autorités iraniennes, ces violations incluraient la poursuite d'attaques israéliennes au Liban, l'intrusion d'un drone dans l'espace aérien iranien et le refus de reconnaître le droit de Téhéran à enrichir de l'uranium. Dans ce contexte, Ghalibaf a jugé qu'un cessez-le-feu ou de nouvelles négociations n'avaient plus de sens, remettant en cause la viabilité de l'accord.
Ces tensions interviennent alors que la trêve prévoyait notamment une suspension des frappes américaines en échange de garanties sur la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. L'absence de réaction immédiate de la Maison Blanche accentue l'incertitude autour de la solidité de cet accord, dans un conflit aux répercussions régionales et mondiales.
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