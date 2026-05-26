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Tegna nomme Patrick Paolini, ancien cadre de Fox, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe audiovisuel Tegna a nommé mardi Patrick Paolini, un vétéran de Fox Stations FOXA.O , au poste de directeur général, alors qu’il tente de contourner une décision de justice bloquant une fusion de 6,2 milliards de dollars avec son concurrent Nexstar NXST.O .

M. Paolini apporte à Tegna plus de trente ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur de la radiodiffusion locale. Il quitte Fox Television Stations, où il dirigeait les ventes publicitaires en tant que vice-président exécutif depuis 2023.

Voici quelques détails:

* M. Paolini prendra ses fonctions de directeur général le 1er juin. Il sera responsable des opérations quotidiennes et de la production d'informations locales, et rendra compte au conseil d'administration de Tegna.

* Auparavant, il dirigeait les chaînes de télévision locales de Fox à Washington, D.C. — WTTG FOX 5 et WDCA FOX 5 Plus.

* “Il apporte une expertise approfondie du secteur de la télévision hertzienne, de la gestion de chaînes sur les grands marchés et de l'information locale de haute qualité, ainsi qu'une expérience avérée dans la stimulation de la croissance des revenus sur les plateformes linéaires et numériques”, a déclaré le conseil d'administration de Tegna.

* M. Paolini succédera à Mike Steib, qui a précédemment occupé le poste de directeur général de la place de marché d'art en ligne Artsy et de la société de médias numériques XO Group.

* La semaine dernière, Nexstar a demandé à une cour d'appel américaine d'accélérer l'examen d'une décision rendue en première instance bloquant sa fusion avec Tegna, affirmant que ce retard lui avait coûté des dizaines de millions de dollars qu'elle ne pourrait pas récupérer.

* Tegna exploite 64 chaînes de télévision locales sur 51 marchés américains, et sa fusion avec Nexstar donnerait naissance au plus grand groupe de chaînes de télévision, couvrant 80 % des foyers américains.

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NEXSTAR MED GRP
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