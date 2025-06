Teck Resources envisage d'augmenter la production de germanium, un métal utilisé dans la fabrication de puces électroniques

La société canadienne Teck Resources TECKb.TO étudie les possibilités d'accroître sa production de germanium, un métal stratégique essentiel à la fabrication des puces, et discute actuellement avec les gouvernements, y compris le Canada et les États-Unis, des fonds disponibles, a déclaré Doug Brown, vice-président aux communications et aux affaires gouvernementales. Le projet de Teck s'inscrit dans le cadre des efforts croissants visant à diversifier l'approvisionnement en minéraux essentiels aux secteurs de la technologie et de la défense, alors que les tensions géopolitiques et les barrières commerciales compliquent l'accès aux matières principalement produites ou raffinées en Chine. "Nous examinons les options et le soutien du marché pour augmenter la capacité de production de germanium", a-t-il déclaré à Reuters. La Chine, qui fournit environ 60 % du germanium raffiné mondial, a restreint les exportations de ce métal - ainsi que du gallium et de l'antimoine, qui ont tous de vastes applications militaires - vers les États-Unis, aggravant encore les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde à la suite des mesures de répression prises par Washington à l'encontre du secteur des puces électroniques de Pékin. Les restrictions à l'exportation s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large lancé en 2023, lorsque la Chine a commencé à imposer des restrictions sur les expéditions de minerais critiques, en invoquant des préoccupations de sécurité nationale. En contrôlant les exportations de ces minéraux, la Chine cherche à exercer une influence sur les industries qui les utilisent, notamment les énergies renouvelables, la défense et la fabrication de puces. Le germanium est également utilisé dans les semi-conducteurs et la technologie infrarouge, les câbles à fibres optiques et les cellules solaires. Selon M. Brown, la société Teck étudie les moyens d'augmenter la capacité de la chaîne de traitement actuelle en utilisant notamment la technologie existante. Teck est le plus grand producteur de germanium en Amérique du Nord et le quatrième à l'échelle mondiale. La plus grande partie de son germanium, un sous-produit du concentré de minerai de zinc dans ses installations de Red Dog en Alaska, est exportée vers les États-Unis, via la fusion et l'affinage en Colombie-Britannique. Les exportations canadiennes de germanium vers les États-Unis sont actuellement exemptées de droits de douane car elles sont conformes à l'accord commercial USMCA (États-Unis, Mexique, Canada). Dans un discours prononcé à Washington en janvier dernier, la ministre canadienne de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, s'est félicitée des partenariats conclus avec les États-Unis pour investir dans les minéraux essentiels, dont le germanium. Le ministère canadien de l'énergie s'est refusé à tout commentaire sur le financement de Teck, tout en indiquant que la Première ministre menait des négociations commerciales plus larges avec les États-Unis.

