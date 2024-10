Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TechnipFMC: remporte un contrat dans le golfe du Mexique information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation avec BP pour son nouveau développement de Kaskida dans le golfe du Mexique.



Le contrat porte sur la conception et la fabrication de systèmes de production sous-marine, y compris des arbres et des collecteurs sous-marins normalisés de 20 000 psi. Le champ d'application comprend également la conception, la fabrication et l'installation d'ombilicaux, de risers et de flowlines sous-marins.



Jonathan Landes, Président Subsea de TechnipFMC, a déclaré : ' Nos solutions innovantes haute pression sont essentielles pour aider à débloquer les opportunités les plus attrayantes économiquement dans le Paléogène. Kaskida est notre dernier projet iEPCI™ avec bp et est emblématique de notre collaboration de longue date'.





