TechnipFMC a signé un contrat avec bp
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 16:31

TechnipFMC a signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (iEPCI(TM)) avec bp pour son développement greenfield Tiber.

La valeur de ce contrat est comprise entre 600 et 800 millions de dollars. Cette attribution a été incluse dans les commandes du quatrième trimestre 2025.

Jonathan Landes, président de Subsea pour TechnipFMC, a déclaré : " En nous appuyant sur le modèle d'exécution et les technologies de Kaskida iEPCI(TM), nous réalisons le potentiel d'une exécution répétable et systématique de projets intégrés au sein d'un bassin existant. Cette approche différenciée du développement de greenfield facilité par la technologie repose autant sur la collaboration que sur l'innovation technique. "


Valeurs associées

TECHNIPFMC
48,440 USD NYSE +0,33%
