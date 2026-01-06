TechnipFMC a signé un contrat avec bp
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 16:31
La valeur de ce contrat est comprise entre 600 et 800 millions de dollars. Cette attribution a été incluse dans les commandes du quatrième trimestre 2025.
Jonathan Landes, président de Subsea pour TechnipFMC, a déclaré : " En nous appuyant sur le modèle d'exécution et les technologies de Kaskida iEPCI(TM), nous réalisons le potentiel d'une exécution répétable et systématique de projets intégrés au sein d'un bassin existant. Cette approche différenciée du développement de greenfield facilité par la technologie repose autant sur la collaboration que sur l'innovation technique. "
Valeurs associées
|48,440 USD
|NYSE
|+0,33%
A lire aussi
-
Nigeria : l'armée de l'air se basera sur des vols de reconnaissance américains pour bombarder les jihadistes
L'armée de l'air nigériane se basera sur des renseignements fournis par des vols de reconnaissance américains pour mener ses propres frappes dans sa lutte contre les jihadistes, après les récents bombardements américains dans le nord-ouest, a déclaré mardi à l'AFP ... Lire la suite
-
Delcy Rodriguez a entamé officiellement mardi son mandat de présidente par intérim du Venezuela, sous pression de Donald Trump qui l'avait menacée, si elle ne se pliait pas aux exigences américaines autour d'un accès aux importantes réserves pétrolières du pays. ... Lire la suite
-
"2026 va être dur" : les Cubains, déjà touchés par une grave crise économique, anticipent des jours encore plus difficiles après la chute du président Nicolas Maduro au Venezuela, proche allié de La Havane et jusque-là son principal fournisseur de pétrole. "Comme ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse mardi, accueillant avec un optimisme prudent des nouvelles sur le front technologique, notamment du géant des semi-conducteurs et première capitalisation mondiale Nvidia . Au lendemain d'un record en clôture, le Dow Jones ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer