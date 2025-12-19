TechnipFMC a remporté un important contrat au Mozambique
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 17:26
Pour TechnipFMC, un contrat " important " est évalué entre 250 et 500 millions de dollars. Ce contrat a été inclus dans les commandes entrantes du deuxième trimestre 2025.
TechnipFMC fabriquera et installera des conduites et des risers flexibles, ainsi que des collecteurs sous-marins et des ombilicaux.
Jonathan Landes, président de la division Sous-marin de TechnipFMC, a déclaré : " Nous tirerons parti de l'expérience acquise lors de la réalisation réussie de Coral South, le premier projet FLNG au monde en eaux ultra-profondes, en reproduisant notre stratégie éprouvée avec une approche améliorée. "
Valeurs associées
|44,730 USD
|NYSE
|+2,78%
A lire aussi
-
(AOF) - Kering (-2,50%, à 302,55 euros) Kering a enregistré une deuxième séance de suite dans le rouge mais progresse de plus de 2% sur l'ensemble de la semaine. Le groupe de luxe a annoncé ce matin la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif vendredi, au terme d'une séance sans catalyseur, consacrée à jauger le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en novembre et une série de décisions de banques centrales cette semaine. Francfort a pris ... Lire la suite
-
Etats-Unis : la Fed estime que le "shutdown" a artificiellement fait reculer les chiffres de l'inflation
Selon John Williams, le "shutdown" a également faussé les chiffres du chômage, mais cette fois en les aggravant artificiellement. Des "données faussée". Un responsable de la Réserve fédérale (Fed), a estimé vendredi 19 décembre que la longue paralysie budgétaire ... Lire la suite
-
L'administration Trump s'apprête à dévoiler vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein, une publication attendue avec impatience aux Etats-Unis après des mois de tergiversations du président républicain. Le gouvernement, qui a jusqu'à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer