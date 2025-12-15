TechnipEnergies remporte un contrat en Thaïlande

(AOF) - Technip Energies a remporté un contrat d’ingénierie détaillée auprès de Thoresen Jutal Offshore Engineering Heavy Industries Limited (Thailand) pour un projet de captage et de stockage de carbone (CCS) dans le golfe de Thaïlande. Le projet Arthit CCS, mené par PTTEP, doit servir de projet pilote pour développer l’expertise locale et favoriser l’adoption du CCS dans le pays. Il s’agit d’une étape stratégique pour l’application de cette technologie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour Technip Energies, ce contrat couvre l'ingénierie détaillée des nouvelles unités de séparation et traitement du CO2 ainsi que des infrastructures d'injection, incluant des modifications sur la plateforme de traitement centralisée d'Arthit. Le contrat a été enregistré dans le carnet de commandes du troisième trimestre 2025 du segment Technologie, Produits et Services.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Technip Energies

Points-clés

- Leader mondial de l’ingenierie et des technologies pour la transition énergétique -gaz naturel liquéfié, hydrogène, éthylène-, créé en février 2021 par cession de TechnipFMC ;

- Chiffre d’affaires de 6,9 Mds€ provenant à 70% de la livraison de projets et à 30% des offres de technologie, produits et services ;

- Modèle d’affaires hybride, avec deux segments complémentaires :

- cycle long avec la livraison de projets,

- cycle court à rentabilité élevée -TPS ou Technologies, produits et services- avec une focalisation sur les solutions énergétiques sans carbone ;

- Capital ouvert mais bloqué par les actionnaires de concert -HAL Invest, holding de la famille Van der Vorm pour 14,6% et BPI France pour 9,1%-, Joseph Rinaldi présidant le conseil d’administration de 9 membres, Arnaud Pieton étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie -2,2-2,6 Mds cumulés entre 2024 et 2028, avec recours aux investissements dans des modèles d’entreprise adjacents ;

- renforcement des positions dans le gaz naturel bas carbone et les solutions net zéro et pénétration de nouveaux marchés : offres CCUS ou solutions Power-to-X…,

- accélération de la croissance par partenariats stratégiques : sociétés communes avec John Cockerill pour l’industrialisation de l’hydrogène vert et Reju, avec IBM et Under Armour pour le recyclage textile…,

- déploiement des plateformes propriétaires au service des solutions de technologie propre à large public, telle Capture.now,

- innovation dédiée à 100% à la transition énergétique via la décarbonation, la capture de CO2 et les projets zéro carbone -BleH2 by T.EN (solutions à la production d’hydrogène), Canopy by T.EN (capture du CO2) ou Rely Clear100+ pour les unités d’hydrogène vert de 100 MW, ammoniac bleu, flotteurs éoliens d’Inocean, carburants durables pour l’aviation… ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 :

- point d’étape 2030 : neutralité totale de la production,

- mesure des émissions évitées chez les clients, acquisitions ciblées (Processium dans la chimie) ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes de 18 Mds€ à fin juin, avec des prises de commandes équilibrées entre Europe, Amériques et Moyen-Orient, les TPS (40% des prises de commandes).

- Forte position -35 % du marché mondial- dans le GNL ;

- Bilan non endetté avec à 4 Mds€ de trésorerie nette à fin mars.

Défis

- Obtention de prises de commandes, autour de 8 à 10 Mds€ en 2025, dans la décarbonation, telles les infrastructures de production de molécules bleues en Amérique du nord, et le GNL ;

- Après une hausse de 15% du chiffre d’affaires et de 13% du bénéfice d’exploitation, objectifs 2025 relevés :

- livraison de projets : 5,2 à 5,6 Mds€ de revenus et 8% de marge d’exploitation ;

- TPS : 1,8 à 2,2 Mds€ en et marge opérationnelle de 14 à 14,5% ;

- Objectifs 2028 : chiffre d’affaires de + 8,6 Mds€ et bénéfice opérationnel de + 800 M€ ;

- Dividende 2024 en forte hausse à 0,85€ dans le cadre d’engagement d’une distribution de 25 à 35% du flux de trésorerie.