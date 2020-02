Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip sanctionné après un 4e trimestre inférieur aux attentes Reuters • 27/02/2020 à 11:55









TECHNIP SANCTIONNÉ APRÈS UN 4E TRIMESTRE INFÉRIEUR AUX ATTENTES PARIS (Reuters) - L'action du groupe de services pétroliers TechnipFMC recule jeudi à la Bourse de Paris, après la publication de résultats trimestriels en dessous des attentes du marché. A 11h33, l'action recule de -1,69% à 14,23 euros, après avoir perdu jusqu'à 6,9% pour tomber à un plus bas depuis avril 2009 à 13,475 euros. Le CAC 40 cède au même moment 2%. Le groupe, également coté à New York, a publié mercredi soir un résultat ajusté de 0,03 dollar par action pour le quatrième trimestre 2019, là où la moyenne des attentes de 22 analystes ressortait à 0,42 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 12,2% à 3,73 milliards de dollars alors que les analystes tablaient sur 3,81 milliards. La perte nette s'est creusée à 2,41 milliards de dollars contre 2,25 milliards au quatrième trimestre 2018 en raison notamment de dépréciations d'actifs. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

