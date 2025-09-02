Technip Energies : valide le re-test du zénith historique des 41,7E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 12:08









(Zonebourse.com) - Après une fausse sortie sous 39,25E, Technip Energies , valide, grâce à une belle poussée haussière initiale de +6%, le re-test du zénith historique des 41,7E du 13 août à l'ouverture.

Le risque de double-top ne saurait être écarté mais la dynamique haussière sous-jacente pourrait bien s'imposer de nouveau et propulser le titre vers un nouveau zénith de 44E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 40,5400 EUR Euronext Paris +3,31%