Technip Energies : valide le re-test du zénith historique des 41,7E
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:08

(Zonebourse.com) - Après une fausse sortie sous 39,25E, Technip Energies , valide, grâce à une belle poussée haussière initiale de +6%, le re-test du zénith historique des 41,7E du 13 août à l'ouverture.
Le risque de double-top ne saurait être écarté mais la dynamique haussière sous-jacente pourrait bien s'imposer de nouveau et propulser le titre vers un nouveau zénith de 44E (règle du report d'amplitude).

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
40,5400 EUR Euronext Paris +3,31%
