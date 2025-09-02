Technip Energies : valide le re-test du zénith historique des 41,7E
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:08
Le risque de double-top ne saurait être écarté mais la dynamique haussière sous-jacente pourrait bien s'imposer de nouveau et propulser le titre vers un nouveau zénith de 44E (règle du report d'amplitude).
Valeurs associées
|40,5400 EUR
|Euronext Paris
|+3,31%
