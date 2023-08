Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: un gap comblé à 21,4E information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 11:08









(CercleFinance.com) - Technip Energies vient de combler un petit 'gap' de jeudi dernier au-dessus des 21,4E, et semble amorcer timidement une nouvelle hausse vers les 22,2E des 12 et 27 juillet. A noter toutefois qu'un autre 'gap' ouvert le 9 août vers 20,9E reste à recouvrir.





