Technip Energies : solide performance au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2024 de Technip Energies a augmenté de 8% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,52 milliard d’euros L’EBIT récurrent ajusté sur ce premier trimestre a augmenté de 3% par rapport à l’année précédente pour atteindre 110,7 millions d’euros. L'Ebitda ajusté a progressé de 4% à 136,6 millions d'euros. Le résultat net a bondi de 15% pour s'élever à 95,3 millions d'euros. Les prises de commandes ajustées du premier trimestre 2024 s’élèvent à 850 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6.

Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies, a commenté : "Nous avons réalisé un début d'année solide, qui nous conforte dans l'atteinte de nos objectifs annuels. Nos deux segments ont enregistré une croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Le résultat par action affiche une croissance de 11%, grâce à la bonne performance de nos activités."

Sur le plan opérationnel, les deux segments se portent bien. En ce qui concerne la livraison de projet, les projets clés dans le domaine du GNL au Moyen-Orient montent progressivement en puissance. L'activité technologie, produits et services (TPS) se développe, grâce à la fourniture de fours d'éthylène et de services d'ingénierie à haute valeur ajoutée. La dynamique commerciale de TPS reste forte, avec un volume de commandes largement supérieur au chiffre d'affaires du segment, bénéficiant d'une forte demande d'études d'ingénierie, notamment dans le domaine du captage du carbone, et d'activités de conseil en gestion de projet", ajoute t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.