 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip Energies soigne ses actionnaires après une année record
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 08:39

Le groupe affiche en 2025 un chiffre d'affaires et un EBITDA records, portés par le GNL et ses activités technologiques. Malgré un résultat net en baisse, il relève son dividende de 18% et annonce un nouveau rachat d'actions.

Technip Energies signe en 2025 une performance record avec un chiffre d'affaires ajusté de 7,19 milliards d'euros, en hausse de 5%, et un EBITDA récurrent ajusté de 637,9 millions, également en progression de 5%. La marge reste ainsi stable à 8,9%, conformément aux attentes. Le résultat net part du groupe recule toutefois à 363,8 millions d'euros, contre 390,3 millions un an plus tôt, en raison d'éléments non récurrents plus élevés, à 80,8 millions. Le carnet de commandes atteint 15,96 milliards d'euros fin décembre, soit 2,2 fois le chiffre d'affaires annuel, malgré un effet de change négatif de 808,5 millions.

La Livraison de projets demeure le principal moteur, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10% à 5,37 milliards d'euros, porté par les projets de GNL, de décarbonation et d'offshore. L'EBITDA progresse de 7% à 432,4 millions, mais la marge recule légèrement à 8,1%, sous l'effet d'un portefeuille plus orienté vers des phases initiales. Dans la Technologie, produits et services, le chiffre d'affaires baisse de 9% à 1,82 milliard, mais la rentabilité s'améliore nettement: la marge gagne 140 points de base à 14,3%. L'acquisition d'Advanced Materials & Catalysts a par ailleurs renforcé les positions du groupe dans les catalyseurs avancés.

Dividende en hausse de 18%

Solide financièrement, Technip Energies affiche une position nette de trésorerie proche de 1 milliard d'euros et un flux de trésorerie net de 519,3 millions en 2025. Le conseil proposera un dividende de 1 euro par action, en hausse de 18%, et prépare un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 150 millions d'euros en 2026. Le consensus n'attendait pas un dividende si élevé. Pour cet exercice, le groupe vise entre 6,3 et 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la Livraison de projets et entre 2,0 et 2,2 milliards dans le segment TPS, et se rapproche de son objectif de dépasser 800 millions d'euros d'EBITDA à moyen terme, fixé lors de la journée investisseurs de 2024.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
36,6000 EUR Euronext Paris +1,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank