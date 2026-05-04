Technip Energies : retombe sous 39E, la volatilité reste difficile à gérer
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 13:05
Le titre reste pénalisé par des résultats décevants au premier trimestre 2026 et une révision à la baisse de ses prévisions pour l'année en cours, sur fond de tensions au Proche-Orient et de blocage du détroit d'Ormuz.
Le titre matérialise un double sommet sous 41E puis 40,94E et s'est déjà replié au contact de la MM200 qui gravite vers 36,25E.
Si ce récent plancher était enfoncé l'objectif suivant serait un test de la MM100 qui gravite vers 34,4E.
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