Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: repli de 8% du BPA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Technip Energies publie au titre des neuf premiers mois de 2023, en données 'IFRS ajusté', un BPA en baisse de 8% à 1,15 euro et une marge d'EBIT récurrent en amélioration de 0,3 point à 7,2%, pour un chiffre d'affaires en recul de 9,4% à 4,41 milliards d'euros.



La société d'ingénierie met en avant la dynamique commerciale de ses activités technologie, produits et services (TPS), avec des prises de commandes pour une unité de production d'hydrogène, pour une bioraffinerie, et d'importants contrats de services.



Fort d'un carnet de commandes de plus de 18 milliards d'euros, Technip Energies confirme ses objectifs annuels (toujours en IFRS ajusté), à savoir une marge d'EBIT récurrent entre 7 et 7,5%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +4.33%