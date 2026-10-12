Technip Energies remporte un grand contrat EPC avec HPCL pour moderniser la raffinerie de Mumbai

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par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, les investisseurs espérant que l'annonce américaine d'une trêve entre l'Ukraine et la Russie concernant les infrastructures énergétiques puisse améliorer l'approvisionnement, ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ...
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information fournie par AFP Video•12.10.2026•08:19•
"La démocratie a parlé et le résultat est sans appel, je suis donc ce soir le candidat de la gauche démocratique à l'élection présidentielle de 2027", réagit le leader de Place publique Raphaël Glucksmann après sa large victoire (66,17% des voix) dès le premier ...
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