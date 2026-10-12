Technip Energies remporte un grand contrat EPC avec HPCL pour moderniser la raffinerie de Mumbai

Technip Energies TE.PA :

* UN GRAND CONTRAT EPC AUPRÈS DE HPCL POUR LA MODERNISATION DE LA RAFFINERIE DE MUMBAI EN INDE

* LE CONTRAT PORTE SUR LA LIVRAISON D'UNE D'UNE CAPACITÉ DE 550 KTA, AINSI QUE D'UNE UNITÉ DE SDA D'UNE CAPACITÉ DE 850 KTA

Texte original nGNX7nDkKr

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(Rédaction de Gdansk)