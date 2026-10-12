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Technip Energies remporte un grand contrat EPC avec HPCL pour moderniser la raffinerie de Mumbai
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 07:10

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Technip Energies TE.PA :

* UN GRAND CONTRAT EPC AUPRÈS DE HPCL POUR LA MODERNISATION DE LA RAFFINERIE DE MUMBAI EN INDE

* LE CONTRAT PORTE SUR LA LIVRAISON D'UNE D'UNE CAPACITÉ DE 550 KTA, AINSI QUE D'UNE UNITÉ DE SDA D'UNE CAPACITÉ DE 850 KTA

Texte original nGNX7nDkKr

Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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