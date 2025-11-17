Technip Energies remporte un contrat pour le CO2 liquéfié du projet Northern Lights en Norvège

Technip Energies NV TE.PA :
* TECHNIP ENERGIES FOURNIRA DES BRAS DE CHARGEMENT MARINS POUR LE CO2 LIQUÉFIÉ POUR LA PHASE 2 DU PROJET NORTHERN LIGHTS EN NORVÈGE
* CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE TROIS BRAS DE CHARGEMENT MARINS ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES
* CE CONTRAT A ÉTÉ ENREGISTRÉ DANS LE CARNET DE COMMANDES DU 3ÈME TRIMESTRE 2025 DU SEGMENT TECHNOLOGIE, PRODUITS ET SERVICES
Texte original nGNX1PnTvW Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
