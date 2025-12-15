Technip Energies remporte un contrat de captage du CO2 dans le golfe de Thaïlande
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 09:36
Dans un communiqué, le spécialiste de la gestion des projets énergétiques indique que le contrat porte sur l'ingénierie détaillée des nouvelles unités de séparation et de traitement du CO2 sur la plateforme de traitement centralisée existante d'Arthit, dans le golfe de Thaïlande.
Le groupe français précise que l'attribution de ce contrat intervient après des phases préliminaire et d'avant-projet menées à bien entre 2022 et 2023.
Il explique avoir été retenu par Thoresen Jutal Offshore Engineering Heavy Industries dans le cadre d'un projet développé par le groupe pétrolier thaïlandais PTTEP devant servir de programme pilote en vue de l'adoption du captage et du stockage du carbone en Thaïlande.
Une fois opérationnel, il est prévu que le site augmente progressivement sa capacité, pour atteindre à terme environ 1 million de tonnes de CO2 par an.
