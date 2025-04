Technip Energies remporte un contrat d'ingénierie au Qatar

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans le cadre de ce contrat, après avoir réalisé la phase d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED), Technip Energies fournira l'ingénierie détaillée pour deux complexes de compression offshore. Chacun comprendra de grandes plateformes offshore, des plateformes de torchage, des ponts interconnectés et d'autres structures associées.

(AOF) - Technip Energies a remporté auprès de Larsen & Toubro Limited (L&T) Hydrocarbon Business (L&T Energy Hydrocarbon - LTEH) un contrat "significatif" d'ingénierie détaillée pour le projet North Field Production Sustainability Offshore Compression (NFPS COMP 4) de QatarEnergy LNG, leader mondial du GNL. Un contrat "significatif" pour Technip Energies est un contrat représentant entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat a été enregistré au premier trimestre 2025 dans le segment Technologie, produits et services.

