Technip Energies remporte deux contrats à Bina Et Mumbai (Inde)

Technip Energies NV TE.PA :
* REMPORTE DEUX GRANDS CONTRATS AUPRÈS DE BPCL POUR DE NOUVELLES UNITÉS DANS LES RAFFINERIES DE BINA ET DE MUMBAI EN INDE
* 1ER CONTRAT SUR DES SERVICES D'INGÉNIERIE, DE FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS, DE CONSTRUCTION ET DE MISE EN SERVICE (EPCC) POUR DE NOUVELLES UNITÉS DE POLYPROPYLÈNE ET DE BUTÈNE-1 SUR LA RAFFINERIE DE BINA
* 2ND CONTRAT D'INGÉNIERIE, DE SERVICES POUR LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION (EPSCM) POUR UNE UNITÉ DE CRAQUAGE CATALYTIQUE FLUIDISÉ DE RÉSIDUS PÉTROLIERS (PRFCC) DE 3 MMTPA AU SEIN DE LA RAFFINERIE DE MUMBAI
* LA SOMME DES DEUX CONTRATS REPRÉSENTE UN "GRAND" CONTRAT POUR TECHNIP ENERGIES, CORRESPONDANT À UN CA COMPRIS ENTRE EUR 250 ET 500 MLNS
* CES CONTRATS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2025
(Rédaction de Gdansk)
