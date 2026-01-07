 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip Energies remporte deux contrats à Bina Et Mumbai (Inde)
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 07:11

Technip Energies NV TE.PA :

* REMPORTE DEUX GRANDS CONTRATS AUPRÈS DE BPCL POUR DE NOUVELLES UNITÉS DANS LES RAFFINERIES DE BINA ET DE MUMBAI EN INDE

* 1ER CONTRAT SUR DES SERVICES D'INGÉNIERIE, DE FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS, DE CONSTRUCTION ET DE MISE EN SERVICE (EPCC) POUR DE NOUVELLES UNITÉS DE POLYPROPYLÈNE ET DE BUTÈNE-1 SUR LA RAFFINERIE DE BINA

* 2ND CONTRAT D'INGÉNIERIE, DE SERVICES POUR LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION (EPSCM) POUR UNE UNITÉ DE CRAQUAGE CATALYTIQUE FLUIDISÉ DE RÉSIDUS PÉTROLIERS (PRFCC) DE 3 MMTPA AU SEIN DE LA RAFFINERIE DE MUMBAI

* LA SOMME DES DEUX CONTRATS REPRÉSENTE UN "GRAND" CONTRAT POUR TECHNIP ENERGIES, CORRESPONDANT À UN CA COMPRIS ENTRE EUR 250 ET 500 MLNS

* CES CONTRATS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2025

Texte original nGNX7XkY47 Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
32,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank