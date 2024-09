Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: recrutement d'un directeur de la stratégie information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 15:59









(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé mercredi la nomination de Benjamin Lechuga au poste de directeur de la stratégie et du développement durable du groupe.



Cet ingénieur de formation arrive en provenance de Deloitte en Suisse, où il s'occupait du conseil en stratégie et en fusions-acquisitions dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'industrie, précise le groupe d'ingénierie.



Entre 2007 et 2013, il avait occupé des postes de direction à Paris pour la Société Générale AM/4D Global Energy Capital, un fonds d'investissement dédié à l'énergie.



Il avait aussi mené des initiatives de planification stratégique et de développement commercial chez Areva Renewables, la branche d'énergies renouvelables de l'ex-géant français du nucléaire.



Diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole polytechnique, il avait débuté sa carrière chez Shell au Royaume-Uni, où il a travaillé jusqu'en 2006, notamment sur de grands projets de GNL.



En tant que 'chief strategy & sustainability officer' et membre du comité exécutif, Benjamin Lechuga supervisera la stratégie, les fusions-acquisitions et la stratégie de développement durable de Technip Energies.





