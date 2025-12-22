Technip Energies reçoit une commande majeure de Commonwealth LNG en Louisiane

Technip Energies NV TE.PA :
* UNE GRANDE COMMANDE POUR L'ACHAT DES ÉQUIPEMENTS CLÉS DU PROJET COMMONWEALTH LNG
* CETTE COMMANDE S'INSCRIT DANS LE CADRE DU CONTRAT D'INGÉNIERIE, D'APPROVISIONNEMENT ET DE CONSTRUCTION PRÉCÉDEMMENT SIGNÉ AVEC COMMONWEALTH LNG
* UNE ÉTAPE DÉTERMINANTE VERS LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT ATTENDUE AU T12026
* CELA COMPREND DES ACHATS AUPRÈS DE LEADERS DU SECTEUR TELS QUE BAKER HUGHES, HONEYWELL ET SOLAR TURBINES
* L'ACHAT POUR L'USINE DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL (GNL) À CAMERON PARISH, AUX ÉTATS-UNIS
