(CercleFinance.com) - Technip Energies ricoche sous 22,19E (record absolu du 12 juillet) et rechute vers les 21E, le support des 17, 18 et 19E et la situation devient un peu délicate et le titre pourrait revenir combler le 'gap' des 20,24E du 29 juin puis celui des 19,315E du 28 juin.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -2.41%