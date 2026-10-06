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Technip Energies publiera ses résultats trimestriels le 29 octobre
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 08:33

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Technip Energies publiera ses résultats financiers des neuf premiers mois 2026 le jeudi 29 octobre 2026 à 7h30. La société organisera une conférence téléphonique sur ces résultats le même jour, à 13h00.

Au premier semestre, le groupe avait fait état d'un chiffre d'affaires en hausse, à 3,825 milliards d'euros, pour un bénéfice net en repli marqué, à 96,6 MEUR.

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