Technip Energies : pourrait retomber sous le support oblique des 33,3E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 09:58
Le titre pourrait retracer son récent support des 32,5E (du 9 mars) puis le support crucial des 31,5E des 19 décembre et 22 janvier
Valeurs associées
|32,940 EUR
|Euronext Paris
|-3,85%
A lire aussi
-
Atos Group annonce le lancement des Atos Sovereign Agentic Studios (Atos SAS), un nouveau modèle opérationnel conçu pour "aider les organisations à passer des pilotes d'IA agentique à la production, de manière sûre, à grande échelle et sous contrôle souverain total". ... Lire la suite
-
Russie: quinze hommes condamnés à la perpétuité pour l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024
La justice russe a condamné jeudi à la perpétuité les quatre tireurs ainsi que onze complices de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans. Des hommes armés avaient ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé jeudi quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. L'entreprise a diffusé une liste détaillée des routes touchées dans un communiqué ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient, qui paralyse le détroit d'Ormuz et avec lui la circulation mondiale des hydrocarbures, constitue "la plus importante perturbation" de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer