 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip Energies : pourrait retomber sous le support oblique des 33,3E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 09:58

Technip Energies qui vient de ricocher sous 34,3E pourrait retomber sous le support oblique des 33,3E (qui coïncide à peu près avec la MM50 (33,4E).
Le titre pourrait retracer son récent support des 32,5E (du 9 mars) puis le support crucial des 31,5E des 19 décembre et 22 janvier

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
32,940 EUR Euronext Paris -3,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank