Technip Energies: opération ESOP 2023 réussie

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce le succès de son offre ESOP 2023, une opération d'actionnariat salarié proposée à environ 12000 salariés éligibles dans 19 pays, pour les associer à la création de valeur à long-terme du groupe.



Cette première opération a vu un volume de demandes significativement supérieur à l'enveloppe prévue : plus de 4500 salariés ont fait le choix de souscrire à l'offre, portant le taux de souscription global à 33%.



Ainsi, 1.756.434 nouvelles actions ont été émises lors de cette augmentation de capital le 19 septembre, représentant 0,98% du capital social, pour un produit total de l'émission s'élevant à 30 millions d'euros.





