Technip Energies : nouveau record (symbolique) à 23,63E

(CercleFinance.com) - Technip Energies va inscrire un double nouveau record (c'est symbolique car cela se joue à quelques 'Cents' près) à 23,63E: le titre dépasse en effet son précédent zénith intraday du 14 septembre (23,56E) et va clôturer au-delà des 23,35E (meilleure marque du 12 septembre en clôture).

Parti de 11,1E le 29 septembre 2022, le cours a plus que doublé en moins d'1 an : le franchissement des 23,5E pourrait valider un scénario de hausse inexorable vers les 25,5E cette fois-ci, soit un triplement par rapport au plancher historique des 8,5E du 2 mars 2022.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +2.88%