Technip Energies : nouveau record absolu à 24,14E

(CercleFinance.com) - Technip Energies termine en tête du SBF-120 et inscrit un nouveau record absolu à 24,14E, avec une clôture au plus haut du jour, du mois et depuis le début de sa cotation à Paris.

Même si c'est un spécialiste de la liquéfaction du gaz, la flambée du pétrole se diffuse à toutes les entreprises de la thématique 'énergie'.

L'objectif des 23,7/24E validé par le franchissement des 22,3E est dépassé, il faut s'attendre à une tentative de rallier les 25,5E (triplement de valeur depuis le plancher des 8,5E du 2 mars 2022).





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +3.65%