Technip Energies : nouveau pullback sous 33E, surveiller 27,5E
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 11:57
Gare à la cassure des 31,5E, le plancher du 19 décembre 2025 puis du 21 janvier en intraday, ex-résistance de fin mars 2025.
Le titre pourrait alors glisser en direction de 27,56E, "gap" du 11 avril 2025, puis de 26,2E, l'ex-plancher du 25 février puis du 7 avril
