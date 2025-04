Technip Energies maintient ses objectifs de marge après une croissance trimestrielle de 22%

AOF - EN SAVOIR PLUS

"En raison des incertitudes liées à l'environnement réglementaire et macroéconomique, nous avons élargi la fourchette de chiffre d'affaires pour notre segment à cycle plus court technologie, produits & services", précise Arnaud Pieton.

Le chiffre d'affaires du segment technologie, produits & services devrait se situer entre 1,8 et 2,2 milliards d'euros contre une estimation précédente de 2 à 2,2 milliards d'euros. Sur cette activité, il maintient la marge d'Ebitda récurrent d'environ 13,5%.

Suite à la performance trimestrielle, Technip Energies a actualisé ses prévisions financières pour 2025. Le chiffre d'affaires du segment livraison de projet est attendue désormais entre 5,2 et 5,6 milliards contre une estimation précédente de 5 à 5,4 milliards d'euros. Sur cette activité, il maintient la marge d'Ebitda récurrent d'environ 8%.

(AOF) - Au premier trimestre 2025, Technip Energies a affiché une croissance de 22% de son chiffre d'affaires à 1,85 milliard d'euros. L'Ebitda récurrent est en augmentation de 19% à 162 millions d'euros. "Cette performance reflète la qualité des prises de commandes enregistrées au cours des deux dernières années, ainsi que des efforts continus des équipes en matière d’exécution", a expliqué Arnaud Pieton, directeur général. Le résultat net ressort à 100,9 millions d'euros (soit 0,56 euro par action) contre 90,1 millions un an auparavant à la même période (soit 0,50 euro par action).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.