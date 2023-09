Technip Energies: lancement d'une solution pour le GNL information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 08:45

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce le lancement, à l'occasion de la conférence Gastech 2023 qui se tiendra du 5 au 8 septembre à Singapour, de SnapLNG by T.EN, une solution modulaire, pré-étudiée et standardisée pour la production de GNL (gaz naturel liquéfié) bas-carbone.



'Cette innovation, qui promet d'améliorer substantiellement les conditions de production du GNL, se distingue notamment par une conception plus efficace et plus flexible ainsi qu'un fonctionnement plus respectueux de l'environnement', explique la société d'ingénierie.



Cette solution de train de GNL électrique d'une capacité de 2,5 Mtpa est composée de modules prêts à être mis en service, permettant la livraison d'une usine complète de liquéfaction de gaz naturel, et ainsi d'accélérer la mise sur le marché de ce dernier.