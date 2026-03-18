Technip Energies lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:34
Le programme de rachat d'actions sera effectué conformément à l'autorisation de rachat d'actions accordée par les actionnaires de la société lors de l'Assemblée générale annuelle (l'AGA) du 6 mai 2025.
La résolution des actionnaires a autorisé Technip Energies à acquérir pendant une période de 18 mois jusqu'à 10% du capital social émis de la société. Le prix d'achat pourra varier de la valeur nominale de l'action jusqu'à 110% de son prix de marché.
Ces rachats visent notamment le retour de capital aux actionnaires, les opérations effectuées dans le cadre du contrat de liquidité et la satisfaction des obligations liées aux plans d'intéressement en actions.
Technip Energies a l'intention de proposer le renouvellement de cette autorisation lors de l'AGA 2026, selon des conditions identiques (validité de 18 mois, limite de 10% du capital).
En cas de renouvellement, les rachats se poursuivront sous l'égide de la nouvelle autorisation de 2026.
En l'absence de renouvellement, le programme se poursuivra en vertu de l'autorisation de l'AGA 2025 jusqu'à son expiration le 6 novembre 2026.
Le 28 février 2026, Technip Energies auto-détenait 2 743 745 actions, représentant environ 1,54% de son capital social émis principalement pour couvrir ses plans d'intéressement.
Pour la mise en oeuvre de ce nouveau programme, l'entreprise de technologies et d'ingénierie dans les infrastructures énergétiques et de décarbonation désignera un prestataire de service d'investissement. Ce dernier agira de manière indépendante, décidant du calendrier et des modalités d'acquisition dans le respect des limites journalières de prix et de volume, conformément à la réglementation en vigueur.
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