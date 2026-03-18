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Technip Energies investit dans le projet DEZiR de Verso Energy à Rouen
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 07:32

Technip Energies NV TE.PA :

* INVESTIT DANS LE PROJET DEZIR DE VERSO ENERGY À ROUEN

* MISE EN SERVICE À L'HORIZON 2030

Texte original nGNX884WV1 Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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