Technip Energies investit dans le projet DEZiR de Verso Energy à Rouen

Technip Energies NV TE.PA :
* INVESTIT DANS LE PROJET DEZIR DE VERSO ENERGY À ROUEN
* MISE EN SERVICE À L'HORIZON 2030
Texte original nGNX884WV1 Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
Technip Energies NV TE.PA :
* INVESTIT DANS LE PROJET DEZIR DE VERSO ENERGY À ROUEN
* MISE EN SERVICE À L'HORIZON 2030
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