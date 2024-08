Technip Energies : hausse du carnet de commandes

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Pour l'année 2024,Technip Energies vise un chiffre d'affaires compris entre 6,1 et 6,6 milliards d'euros ainsi qu'une marge d'Ebit récurrent entre 7 et 7,5%. Le groupe s'attend à une croissance à deux chiffres de son résultat dilué par action.

"La forte performance de Technip Energies au premier semestre nous place en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels. Nous avons enregistré une augmentation à deux chiffres de notre chiffre d'affaires grâce à l'évolution positive du carnet de commandes et plus généralement la forte demande pour nos offres de services", a commenté Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.

(AOF) - Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Technip Energies croît de 11% à 3,2 milliards d’euros. L'Ebit récurrent ajusté augmente de 9 % à 227 millions d’euros, avec une marge de 7,2% contre 7,3% au premier semestre 2023. Le groupe signale aussi une croissance substantielle de 50% du résultat net à 188 millions d’euros, contribuant à un résultat dilué par action de 1,04 euro (contre 0,70 euro un an avant). Les prises de commandes ajustées du sur ce premier semestre s'élèvent à 4,01 milliards d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 1,3.

