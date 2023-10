Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: en hausse, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 17:29









(CercleFinance.com) - Technip gagne près de 6% à Paris alors que Oddo BHF confirmait ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 27 euros.



Pour rappel, le titre a cédé 13,75% hier après la publication d'une enquête du Monde intitulée ' Comment le français Technip Energies a assisté un mégaprojet gazier russe malgré les sanctions internationales '.



Oddo BHF indique que Technip Energies n'a jamais caché ce contrat ni sa volonté d'une sortie maîtrisée. 'L'engagement a été respecté et le groupe a confirmé sa sortie du projet ALNG2 le 27 juillet 2023 lors de la publication de ses résultats semestriels', rapporte l'analyste.



Le broker estime que le principal risque financier réside dans une éventuelle amende pour non-respect des sanctions, une amende que Oddo BHF imagine potentiellement entre 50 et 100 ME, un montant jugé 'aisément abordable pour le groupe'.



L'analyste évoque néanmoins un autre risque, commercial, plutôt localisé sur le marché américain où Technip Energies pourrait être pénalisé sur les prochains appels d'offres dans la zone.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +5.13%