Technip Energies-Ebitda inférieur au consensus au T3, perspectives confirmées

Technip Energies TE.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes au troisième trimestre, plombé notamment par le coût de son acquisition auprès d'Ecovyst de son activité Advanced Materials & Catalysts ECVT.N , mais a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2025.

Le groupe français spécialisé dans l'ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie a enregistré un Ebitda récurrent ajusté de 159 millions d'euros sur juillet-septembre, presque stable après 157,9 millions d'euros l'année dernière mais en-dessous des 167 millions attendus par les analystes dans un consensus d'entreprise.

Technip Energies a annoncé le mois dernier la signature d’un accord définitif en vue d'acquérir à l’activité Advanced Materials & Catalysts du groupe américain Ecovyst pour 556 millions de dollars (476,76 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre est ressorti à 1,77 milliard d'euros, en baisse après 1,81 milliard il y a un an et également en-dessous des attentes des analystes (1,85 milliard).

