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Technip Energies décroche un nouveau contrat au Vietnam auprès de Long Son Petrochemicals
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:27

Technip Energies a remporté un contrat dans le cadre du projet d'amélioration du complexe pétrochimique de Long Son Petrochemicals (LSPE), situé sur l'île de Long Son, au Vietnam. Ce contrat porte sur des services d'ingénierie et d'approvisionnement, une assistance sur site ainsi que la fourniture de brûleurs propriétaires pour les fours de craquage de l'installation.

Ce nouveau projet s'inscrit dans la continuité d'une collaboration de longue date entre Technip Energies et Long Son Petrochemicals. Technip Energies avait déjà assuré l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de l'unité de craquage du complexe, entre 2018 et 2023.

Le projet prévoit la conversion du vapocraqueur existant, actuellement alimenté au naphta, vers une alimentation à l'éthane, grâce aux technologies éthylène propriétaires de Technip Energies, notamment la conception de four Ultra Selective Conversion (USC) et le système Heat-Integrated Rectifier System (HRS), garantissant une haute sélectivité, une meilleure efficacité énergétique et une récupération optimisée de l'éthylène.

Cette amélioration du complexe permettra d'intégrer de grandes quantités d'éthane dans le mix d'alimentation actuel, composé de naphta et de propane, avec pour objectif d'optimiser l'efficacité des matières premières, de réaliser des réductions de coûts, de réduire significativement l'intensité carbone et de renforcer la résilience à long terme du complexe face à la volatilité des marchés mondiaux.

Ce projet compte parmi les premiers au monde, ces dernières années, à convertir un vapocraqueur initialement alimenté au naphta afin de le faire fonctionner à l'éthane. Il s'inscrit dans une dynamique portée par les acteurs pétrochimiques, qui privilégient la diversification des matières premières ainsi que l'adoption d'intrants à plus faible intensité carbone, afin de renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement.

Les vapocraqueurs, au coeur des complexes pétrochimiques, voient leur flexibilité en matières premières jouer un rôle clé dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils transforment le naphta, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou l'éthane en éthylène et propylène, des molécules essentielles à la production de plastiques, d'emballages, de textiles et de nombreux biens de consommation.

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