 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatre migrants morts dans le naufrage d'un bateau au large du Pas-de-Calais - préfecture
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 12:07

Des migrants tentent de traverser la Manche depuis le nord de la France

Des migrants tentent de traverser la Manche depuis le nord de la France

Quatre migrants tentant de ‌gagner la Grande-Bretagne sont morts jeudi dans le naufrage d'un petit bateau ​dans la Manche, au large d'Equihen-Plage, commune du Pas-de-Calais, a déclaré la préfecture du département, ajoutant qu'une opération de secours était en cours.

L'embarcation, qui transportait une ​trentaine de personnes, s'est retrouvée en difficulté vers 07h00 (05h00 GMT) entre les plages d'Equihen et Ecault.

"Vers ​07h00 ce matin il y a une ⁠trentaine de migrants qui ont voulu rejoindre l'embarcation. Ça s'est mal ‌passé (...) et parmi eux il y a deux femmes et deux hommes qui sont décédés", a dit à Reuters le ​maire d'Equihen-Plage.

"Un naufrage impliquant ‌un taxi-boat est survenu ce jour. Le bilan (...) reste susceptible ⁠d'évoluer. Les services de l'État et les équipes de secours sont pleinement mobilisés", a précisé de son côté la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.

Au ⁠cours de l'année ‌écoulée, les passeurs ont de plus en plus eu recours ⁠à des canots pneumatiques - surnommés "bateaux-taxis" par les autorités - pour longer les côtes ‌du nord de la France et de la Belgique, et ⁠récupérer des migrants sur le rivage.

Le procureur de Boulogne a ⁠ouvert une enquête ‌sur cet incident, a indiqué une source policière.

Selon les données du gouvernement britannique, ​quelque 4.776 migrants ont traversé la ‌Manche, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, entre le 1er janvier et le ​4 avril. Environ 41.500 personnes l'ont traversée l'année dernière.

En août dernier, la France et la Grande-Bretagne sont convenues d'un principe du "un pour un" ⁠sur la question des migrants traversant la Manche, en vertu duquel ceux arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations peuvent être renvoyés en France, tandis qu'un nombre équivalent est autorisé à entrer en Grande-Bretagne par la voie légale.

(Benoit Tessier, Christian Hartmann et Juliette Jabhkiro, rédigé par Benoit Van Overstraeten, ​édité par Zhifan Liu)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank