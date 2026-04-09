Quatre migrants morts dans le naufrage d'un bateau au large du Pas-de-Calais - préfecture

Des migrants tentent de traverser la Manche depuis le nord de la France

Quatre migrants tentant de ‌gagner la Grande-Bretagne sont morts jeudi dans le naufrage d'un petit bateau ​dans la Manche, au large d'Equihen-Plage, commune du Pas-de-Calais, a déclaré la préfecture du département, ajoutant qu'une opération de secours était en cours.

L'embarcation, qui transportait une ​trentaine de personnes, s'est retrouvée en difficulté vers 07h00 (05h00 GMT) entre les plages d'Equihen et Ecault.

"Vers ​07h00 ce matin il y a une ⁠trentaine de migrants qui ont voulu rejoindre l'embarcation. Ça s'est mal ‌passé (...) et parmi eux il y a deux femmes et deux hommes qui sont décédés", a dit à Reuters le ​maire d'Equihen-Plage.

"Un naufrage impliquant ‌un taxi-boat est survenu ce jour. Le bilan (...) reste susceptible ⁠d'évoluer. Les services de l'État et les équipes de secours sont pleinement mobilisés", a précisé de son côté la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.

Au ⁠cours de l'année ‌écoulée, les passeurs ont de plus en plus eu recours ⁠à des canots pneumatiques - surnommés "bateaux-taxis" par les autorités - pour longer les côtes ‌du nord de la France et de la Belgique, et ⁠récupérer des migrants sur le rivage.

Le procureur de Boulogne a ⁠ouvert une enquête ‌sur cet incident, a indiqué une source policière.

Selon les données du gouvernement britannique, ​quelque 4.776 migrants ont traversé la ‌Manche, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, entre le 1er janvier et le ​4 avril. Environ 41.500 personnes l'ont traversée l'année dernière.

En août dernier, la France et la Grande-Bretagne sont convenues d'un principe du "un pour un" ⁠sur la question des migrants traversant la Manche, en vertu duquel ceux arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations peuvent être renvoyés en France, tandis qu'un nombre équivalent est autorisé à entrer en Grande-Bretagne par la voie légale.

(Benoit Tessier, Christian Hartmann et Juliette Jabhkiro, rédigé par Benoit Van Overstraeten, ​édité par Zhifan Liu)