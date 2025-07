Technip Energies: contrat pour un FLNG en Afrique information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Technip Energies indique avoir remporté un 'grand' contrat (entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires selon sa terminologie) pour la réalisation des activités préliminaires d'une unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) en Afrique.



Le contrat sera en vigueur jusqu'au 30 septembre prochain, étant précisé qu'il ne couvre que les activités préliminaires et qu'une prise de commande supplémentaire devrait être enregistrée au moment de l'attribution complète du contrat.



Technip Energies rappelle avoir déjà livré trois FLNG en mer dans le monde entier, d'une capacité totale de 8,2 millions de tonnes par an, à savoir PFLNG SATU en Malaisie, Prélude FLNG en Australie et Coral Sul FLNG au Mozambique.





