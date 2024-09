Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: contrat majeur avec Lake Charles LNG information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Technip Energies indique que KTJV, sa joint-venture avec KBR, a été sélectionnée par Lake Charles LNG pour un projet 'majeur' (plus d'un milliard d'euros selon sa terminologie) d'ingénierie, d'approvisionnement, de fabrication et de construction (EPFC).



Conditionné par la décision finale d'investissement de Lake Charles LNG, ce projet convertira son terminal d'importation et de regazéification, en Louisiane, en terminal d'exportation de GNL, ce qui en fera l'une des plus grandes infrastructures de GNL aux États-Unis.



Le contrat porte notamment sur la construction d'une nouvelle installation d'exportation de GNL d'une capacité de 16,45 millions de tonnes par an, ainsi que sur la modification des installations de stockage de GNL et le démarrage du terminal.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 22,92 EUR Euronext Paris +0,09%