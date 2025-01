Technip Energies : construction d'une centrale électrique à gaz à cycle combiné au Royaume-Uni

(AOF) - Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour la construction d’une nouvelle centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone (CCS), sur le site de Connah's Quay, dans le cadre du projet Connah's Quay Low Carbon Power. L'installation serait reliée aux infrastructures voisines de transport et de stockage du CO2, dans le cadre du cluster Hynet situé dans le nord-ouest du Royaume-Uni, l'une des régions les plus industrialisées du pays avec d'importantes sources d'émissions de CO2.

Ce projet soutiendra le secteur britannique du captage et stockage du carbone (CCS), contribuant ainsi à l'objectif gouvernemental d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Technip Energies, soutenu par Balfour Beatty et GE Vernova, fournira les services d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour l'intégration de la centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone.

