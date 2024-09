Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: choisi par ExxonMobil au Mozambique information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé mercredi avoir remporté un contrat d'ingénierie auprès du géant américain ExxonMobil pour un projet de GNL au Mozambique, sans dévoiler les termes financiers de l'accord.



Le projet Rovuma LNG, situé dans la péninsule d'Afungi, au nord-est du pays, doit consister en la construction d'une usine de GNL d'une capacité de production totale de 18 millions de tonnes par an (Mtpa).



Il doit comprendre 12 trains de GNL entièrement modulaires de 1,5 Mtpa chacun.



Dans un communiqué, Technip explique que l'usine utilisera des trains de GNL à alimentation électrique, au lieu des turbines à gaz conventionnelles, avec l'objectif d'en réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Le contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) - remporté en coopération avec le japonais JGC Corporation - prévoit en particulier l'assemblage de modules préfabriqués et standardisés.



Il intervient alors que le Mozambique affiche l'ambition de devenir l'un des principaux exportateurs de GNL d'Afrique.





